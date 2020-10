La gran pérdida de Karen Doggenweiler: "Te amamos y seremos tu familia por siempre"

View this post on Instagram

Y llegó el día que tanto temíamos… Te fuiste gordito lindo después de 11 años juntos. Llegaste el día de mi cumpleaños gracias a unos valientes y comprometidos animalistas que te rescataron de ser envenenada como lamentablemente pasó con tu familia. @meoeloriginal te amamos y seremos tu familia por siempre. Te quedas en nuestro corazón. Que pena más grande 😞