Así fue el reencuentro de Jean Philippe Cretton con sus padres tras nueve meses separados

La pandemia pilló a muchas familias separadas, por lo que la habilitación de permisos interregionales, fue muy útil para que este fin de semana pudieran reencontrarse. Este fue el caso de Jean Philippe Cretton, quien no veía a sus padres hace más de nueve meses.

El animador de CHV conversó con Lun sobre lo mucho que extrañaba a sus padres, Nivaldo Cretton y Ana Victoria Vásquez, quienes viven en la Región de la Araucanía y a quienes no veía hace casi un año.

"No soy el tipo más afectivo del mundo, pero los extrañaba mucho. Echaba de menos sentarme a conversar con mis viejos. Durante este tiempo nos habíamos mantenido al día con llamadas y videollamadas, pero faltaba la cosa presencial", expresó Cretton.

"Todo resultó bien. El viaje fue espectacular. Tuvimos un reencuentro muy en la onda de lo que hacíamos años atrás. Había conversaciones pendientes, decirnos cosas en la cara", agregó sobre el viaje que realizó para ver a sus papás.

El animador explicó que por motivos laborales, desde diciembre no pudo ir a verlos. "Fue poquito tiempo lo que me pude arrancar. Los fui a visitar en diciembre y en el verano no pude porque empezó "Yo soy" y me tocó hacer reemplazos en el matinal. Tenía todo listo para ir en marzo, pero se nos vino el Apocalipsis y tuvimos que encerrarnos".

El periodista se realizó un examen PCR antes de ir a ver a sus padres para asegurarse de no contagiarlos. "En el programa ("Yo Soy") nos hacen la PCR bastante seguido. A veces hasta dos exámenes en una semana. El miércoles me lo hicieron, así que viajé tranquilo, porque para mí era una preocupación no exponerlos al contagio".

El animador contó que hizo un asado al palo con su padre, por lo que revivió los sabores de adolescencia, ya que hace un año no consumía carne. "Con mi viejo hicimos una plateada al palo, una preparación muy característica de la zona. Yo había dejado de comer carne caleta de tiempo. Estuve un año y medio sin probarla, entonces fue reencontrarme con sabores e imágenes de mi adolescencia", señaló.

Pese a que Cretton no se considera muy afectuoso, reconoció que necesitaba el cariño de sus padres.

"Era un momento especial con mis viejos. Hubo hartos abrazos entre los tres. A ellos también les ha tocado difícil con la pandemia y sienten harta incertidumbre cuando miran hacia el futuro. Nos apapachamos y contuvimos mucho. Espero poder volver en noviembre. Les prometí que les llevaría a mi hija. Esta cuarentena también ha significado que no vean a su nieta desde diciembre", finalizó.