Coté López revela el secreto para tener un matrimonio exitoso

Hola hola mi genteeeee😁😁😁✌️ hoy les traigo un consejito 🥰hace tiempo no escribía uno. Es para el matrimonio… voy a hacer un parangón de la ropa con una relación … sabían que la ropa tiene una vida útil de aproximados 20 lavados… ? Bueno el matrimonio tiene una vida útil también y es de aproximadas de 20 peleas grandes de los contrarío ambas se arruinan … 😅 así que [email protected] laven menos la ropa y discutan SOLO por cosas realmente importantes. No desgasten la relación. No necesitan luchar todas las batallas, es mejor solo una guerra. Relájense un poco y piensen ¿ en serio vale la pena pelear por “ esto” ?