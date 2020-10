Rodolfo Carter niega haberse puesto bótox: "Me echo cremas en la noche, me hago láser, pero de ahí a ponerse bótox..."

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, fue invitado al programa Sin Pauta, de Chilevisión, en donde repasó el estallido social del 18 de octubre, e hizo un análisis sobre el momento político actual. Además, se refirió a su apariencia y negó la utilización de bótox en su rostro.

Sus palabras surgieron luego que abordaran temas más personales, como su afán por no verse en televisión. "Nunca me he visto en televisión, me da vergüenza. Tengo síndrome del hijo feo, fui hijo único harto rato, entonces me da como plancha mirarme en la tele", dijo.

Posteriormente, contó que no suele ver los memes que hacen sobre él. "Cuando uno es político, uno tiene que estar dispuesto a que hagan eso de uno", comentó, revelando que "a mí esas cosas me duelen, obvio que me duelen, me molestan".

"Hoy día un hueón que es soltero, más de 40 años, naturalmente eres maricón. Y si eres de derecha, peor. Pero no te lo pueden decir de frente porque es mal visto, políticamente incorrecto, entonces te dicen que te operas la cara, que te pones bótox, que te maquillas", explicó.

En este sentido, se refirió a su apariencia física y negó la utilización de bótox. "Ahora, que yo me cuido caleta, me echo caleta de cremas en la noche, me hago láser para sacarme las manchas, sí, evidentemente me cuido, pero de ahí a ponerse bótox…", señaló.

"Además, es no entender. El bótox lo que hace es inmovilizar músculos, y tú me estai viendo que lo que más tengo es movilidad en la cara (…) Lo que he hecho muchas veces… Uso es un láser para desmarcar la piel. Me lo aplico una vez cada tres o cuatro meses. Entonces te saca básicamente las manchas que están en estas partes. Y no tengo para qué ser un guatón, pelado y patético para ser político, para eso hay hartos dando vuelta", agregó.

Sigue leyendo