Pamela Leiva aclara rumores sobre romance con Coca Mendoza

Dice que se lo preguntan en la calle y ahora por redes sociales. Pamela Leiva asegura que jamás ha tenido una relación con su amigo y ex compañero de reality, Coca Mendoza.

En sus stories de Instagram, la comediante abrió la posibilidad de que le pregunten por su vida personal. En una de ellas, una persona le consultó si alguna vez había tenido una relación con el ex futbolista.

Diana Bolocco y “Mucho Gusto” reciben duras críticas por realizar juegos sin medidas sanitarias Los animadores realizaron el juego "cajetilla challenge".

"Siempre pensé o sigo pensado que pasó algo más que amigos con el Coca Mendoza ¿Será verdad?", le consultaron.

La actriz reveló que es una pregunta que le hacen frecuentemente. "¿Sabís que? Harta gente me ha preguntado esto. Y me lo preguntan incluso en la calle: ‘Oye Pamelita ¿te comiste al Coca?’ No, no me lo comí. El Coca es como mi hermano", aseguró.

"Lo que si debo señalar, que una vez lo cuartee", reconoció Pamela.