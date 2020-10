"No me la creo" Alejandra Giraldo conmovió a sus seguidores tras verse en periódico

View this post on Instagram

¡¡¡Se me creció la familia!! (…Déjenme soñar, creo en la ley de la atracción) 🤣 Pd: no olviden cepillar a sus amigos mínimo dos veces por semana. Tiene inmensos beneficios: activa circulación, elimina bacterias y suciedad, previene la formación de nudos en perros y en gatos las bolas de pelo, y lo mejor, afianza el vínculo entre papá y perrito/gatico #lasmascotasdealejandra