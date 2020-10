Nicole Pérez enterneció las redes con una fotografía de su bebé y un conmovedor mensaje

A principios de año, Nicole Pérez dio a luz a su tercer hijo, el pequeño Rafael y la exintegrante de “Mekano” mostró lo mucho que ha crecido con una tierna fotografía.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa mostró lo grande que está su hijo y le dedicó unas conmovedoras palabras que reseñan lo rápido que transcurre el tiempo.

“Eres tan hermoso ❤ es impresionante cómo nuestros hijos crecen tan rápido… la Isi ya tiene 15 y Andresito 8 añitos! No puedo creer que muy pronto comenzará a caminar”, escribió junto a la imagen.

En la foto aparece el pequeño sentado en una cama con la mirada fija y vistiendo una linda pijama de números.

Nicole Pérez disfruta su maternidad y protege a sus hijos en cualquier situación

La ex chica Mekano está disfrutando al cien por ciento su maternidad y se muestra feliz con sus tres hijos, Isadora, Andrés y el pequeño Rafael.

Aunque sus redes está llenas de ternura y mensajes positivos, también es una madre dispuesta a defender a sus hijos en cualquier situación y así lo ha demostrado cuando recibe comentarios negativos.

Recientemente, una usuaria de redes sociales criticó a su hija mayor Isidora, quien es conocida por transmitir un mensaje positivo con respecto a la alopecia, enfermedad que padece.

"La alopecia no justifica la obesidad. Por tu condición estar delgada y comer saludable influyen directamente en tu estado de ánimo", escribió un usuario de Instagram en aquella ocasión.

Nicole no dudó en defender a su hija, por lo que respondió: “Qué opinan de esto? Qué sabes sobre mi hija? El sobrepeso es por no comer saludable? Es en este momento cuando siento un fuego que sube desde mi guata y me sale por la nariz, ganas de muchas cosas pero no, de mi boca no saldrá nada malo pero, alguien me explica este comentario?”.

