Nelson Mauri sorprende con divertida foto desnudo en la playa

Nelson Mauri siempre ha sido desinhibido con su cuerpo y ha demostrado que no tiene problemas en mostrar su figura.

Al menos así se mostró en una foto en su cuenta de Instagram donde aparece bañándose en la orilla del mar completamente desnudo.

El ex participante de "Bailando por un sueño, se encuentra por estos días disfrutando en Miami, y comprando priductos para su tienda online.

"Ay que se me moja el reloj, jaja feliz jueves", escribió el bailarín en la imagen donde aparece sin traje de baño.

El influencer se llenó de elogios con su destapada imagen en Instagram. "Rejio!!!", "Me encanta lo libre que eres 👌👏🧡", Love it 😍", "Dios me lo bendiga de pies a cabeza mi rey ❤️", fueron algunos de los comentarios que recibió.