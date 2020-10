Rodeado de la naturaleza y fabricando muebles: así es la nueva vida de Matías Assler lejos de la TV

Un radical cambio hizo Matías Assler hace casi un año al alejarse por completo de la televisión para instalarse en Cachagua, Región de Valparaíso e iniciar un nuevo estilo de vida junto a su novia Juanita Ringeling.

Después de su participación en la teleserie “Amor Catalán” de Canal 13, la cual no tuvo el éxito esperado, Assler decidió darle un nuevo rumbo a su vida y mudarse para experimentar una nueva dinámica.

Después de casi un año viviendo lejos de Santiago ha aprendido a hacer algunas manualidades y lleva una vida mucho más tranquila.

El actor dio detalles acerca de todo su cambio en conversaciones con la Revista Vilvet y con Angélica Castro a través de Instagram.

Juanita Ringeling y su cuarentena con Matías Assler en Cachagua: "Ha sido muy intenso" La actriz contó cómo han sido sus días de confinamiento junto a su pareja. "Enganchamos tan bien", expresó.

“En un minuto, a mí se me acabó el contrato con Canal 13, de la última teleserie que hice ‘Amor a la Catalán’… Ahí empezó a no estar tan buena la pega, empezamos a estar más complicados de pega. Entonces, dijimos: ‘No tenemos nada que estar haciendo en Santiago”, detalló.

Matías Assler ha aprendido nuevas habilidades

La pareja decidió trasladarse a Cachagua, la zona en la que Juanita había sido criada con la intención de experimentar y explorar nuevos proyectos.

“La Juanita es nacida y criada acá, en esta zona, en la Quinta Región. Entonces, dijimos: ‘Ya, vamos a ver qué pasa allá’. Nos vinimos en noviembre y ahí ya nos instalamos acá. Después yo ya no quise volver y la Juana tuvo que ir a Estados Unidos a terminar de grabar un documental. Y yo me quedé acá”, precisó.

La curiosidad del actor lo ha llevado a aprender nuevas cosas y admitió que su inquietud lo mantiene ocupado.

“Soy súper inquieto, soy muy inquieto. La verdad es que no me siento en todo el día. Estoy todo el día para arriba y para abajo. No paro en ningún segundo…Este párele que nos tocó ha sido reencontrarse con un poco con todas las cosas que me apasionan y que había tenido que dejar un poco de lado para que me fuera bien en la pega y qué se yo”, explicó.

Juanita Ringeling defiende a Matías Assler tras ser detenido: "Fue una situación inentendible" La actriz salió en defensa de su pareja, quien fue detenido el pasado fin de semana

En este sentido, contó cómo aprendió a hacer muebles, así como a soldar e, incluso, hizo algunos cuchillos.

“Al principio empecé a hacer muebles. El primer mes de la cuarentena aprendí a soldar…La Juanita se está construyendo una casa. Un poco la ayudo yo también en algunas cosas”, afirmó.

Te mostramos en video: