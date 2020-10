"Ya no está con riesgo vital": Kel Calderón actualiza sobre el estado de salud de su madrina

Gracias a la rápida reacción de Kel Calderón y una amiga cercana, su nana de toda la vida y, además, madrina de la influencer, Nancy Huenupe, pudo recuperarse rápido del accidente cerebrovascular que sufrió el miércoles 30 de septiembre.

La licenciada de Derecho, quien ha estado viviendo toda la cuarentena con Nancy, informó a sus seguidores sobre su estado de salud.

"Nuestra @nancyhuenupe ya noe stá con riesgo vital", escribió la joven en sus stories desde la Clínica Alemana.

Además, la influencer explicó a través de las redes sociales de Nancy que se encuentra bien y recuperándose.

"Hola a todos, quiero agradecerles demasiado por todos sus mensajes y buenas energías que me han mandado los últimos días y por tanta preocupación, no puedo contestarlos uno a uno por eso quería subir esto", comenzó explicando.



"El día miércoles sufrí un accidente cerebro vascular grande, y gracias a una muy rápida reacción de la chica (kel) y @conaraya llegamos a tiempo a la clínica y me estoy recuperando de a poquito 🙏

Infinitas gracias a todos los doctores y enfermeras que me han cuidado mucho y me han tratado como una reina", agregó.

Además envió un mensaje para que las personas estén atentas a los síntomas de un accidente cerebrovascular, para controlarlo a tiempo.

"Solo quería recomendarles que si tienen algún síntoma, nunca lo dejen pasar, por mas pequeño que parezca ya que el tiempo que se demoren en recibir atención médica es crucial ♥️", finalizó.