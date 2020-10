Jennifer Warner tras críticas por aumento de peso: "Hoy me doy cuenta que era una discriminación"

Una distendida conversación fue la que protagonizaron Fran García-Huidobro y Jennifer Warner en el programa FRANcamente, de Canal 13. La ex panelista de SQP habló sobre sus momentos en televisión, incluyendo oscuros episodios como las críticas que recibió por aumentar de peso.

Todo ocurrió cuando hablaron sobre su paso por Cuestión de Peso. La periodista reveló que es uno de sus programas más queridos, y que la ayudó a reconciliarse consigo misma y "con una enfermedad que vive el 73% de la población de Chile".

"Fuimos adelantados para esa época, porque hoy cuando tú lees informaciones y ves que otra de las grandes pandemias además de la que estamos viviendo con este bicho feo (Covid-19), es la obesidad…", dijo Jennifer Warner, agregando que "fue como de alguna manera pispar algunos contenidos que también me hacían mucha resonancia a nivel personal, porque toda la vida yo también luchando con las dietas".

"La señora Jiles tirando pesadeces antes de entrar al aire, cosa que llegara bien nerviosa y triste a transmitir en pantalla. O los productores que también alguna vez me mandaron así como '¿cómo vai a animar así? Tienes que ponerte en campaña'. Hoy me doy cuenta que era absolutamente una discriminación, que era algo que hoy no se permite", añadió.

