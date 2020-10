Delfina Guzmán visita su estatua en Museo de Cera: "No me parezco nada"

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de "Sin parche", programa de entrevistas conducido por Santiago Pavlovic, que tuvo como protagonista a Delfina Guzmán.

La actriz de 91 años fue invitada por el programa de TVN a visitar algunos lugares de Santiago, entre ellos, el Museo de Cera de Las Condes, en el cual hay una figura de ella.

La artista se mostró sorprendida al ver su imagen, sin embargo, admitió que no se parecía, salvo un poco de perfil.

"No, no me parezco nada. Un poco en la parte de abajo, pero los ojos no", comenzó analizando.

"El perfil fíjate que es más parecido, más yo, pero es bien poco la verdad. De frente no me parezco", agregó después de sentarse al lado de la estatua. "Fíjate que me siento importante, que cosa más rara la verdad", añadió.

Guzmán fue consultada por si le gustaba la ropa que le habían puesto, y en general. "Sí, la verdad es que a las mujeres nos gusta la ropa, pero no para volvernos locas la verdad, o como para comprar jeans de esos que están a la moda con hoyos, porque para eso hay que ser imbécil", finalizó.