Sergio Rojas y Julio César Rodríguez protagonizan intercambio tras rumores de mala relación con Monserrat Álvarez

Luego que Julio César Rodríguez llamara a Me Late, debido a un rumor sobre una supuesta mala relación con Monserrat Álvarez, Sergio Rojas abordó al conductor de Contigo en la Mañana, luego que este señalara que "a mí me gusta el humor de Sergio (Rojas), pero abusar del recurso y poner algo como verdad, tratar de instalarlo, es súper fome, porque hoy día vino La Red a preguntarme si me llevo mal con la Monse. Yo tengo que dar explicaciones por algo que es absolutamente mentira y falso".

En ese momento, el panelista de Me Late lo invitó a conversar con él directamente. "Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es, no nos demos la vuelta ni el remolino, sino que decir 'Sergio, a mí me molesta esto, esto y lo otro', y así lo aclaramos directamente porque somos adultos y nos conocemos. Yo te quiero preguntar, ¿tú eres amigo de Monserrat?", dijo.

Su pregunta dio paso a un intercambio con el conductor del matinal de Chilevisión. "No soy amigo de Monserrat pues, Sergio", precisó este. Sin embargo, el panelista de Me Late indicó que "lo que yo he afirmado acá, es que tú no eres amigo de Monserrat. Porque además tú tiendes a crear mucha complicidad, y se nota mucho cuando tú logras esa química".

"¿Pero qué tiene que ver ser amigo, Sergio?, ¿qué tiene que ver ser amigo? Yo tengo dos amigos en la tele, y no son animadores", lo cuestionó Julio César Rodríguez. "Bueno, lo que yo he planteado acá, es que tú tienes un trato que es desde lo laboral, que ella, bajo mi experiencia, es una persona que solo va a trabajar, no es una persona empática, como sí lo eres tú. Porque tú eres mucho más cariñoso, toquetón. Perdóname Julito, pero es así po", insistió Sergio Rojas.

Por su parte, el periodista de Chilevisión aclaró que los rumores no tienen fundamento puesto que lleva cinco meses en un estudio distinto al de su compañera, debido a las medidas tomadas por el Covid-19. "Mientras estuvimos juntos, nos saludábamos, nos abrazábamos, nos tocábamos, nos reíamos, nos mandábamos WhatsApp, y hacíamos todo lo que hacen los compañeros que se llevan bien", dijo.

"Yo no soy amigo de ella porque la conocí cuando empezamos a animar el matinal, pero nos llevamos súper bien. Somos respetuosos, hoy día nos pusimos de acuerdo con nuestras vacaciones", agregó. Incluso, aseguró que "el canal nos prohíbe que estemos juntos en el mismo espacio de las menciones".

