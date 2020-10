“Está caminando por la cuerda floja”: El lapidario comentario de Patricia Maldonado sobre Tonka Tomicic

View this post on Instagram

Na última sexta-feira (29), a apresentadora Tonka Tomicic pediu que o advogado Hermógenes Pérez de Arce se retirasse do estúdio. Ele afirmou que não houve tortura durante a ditadura de Augusto Pinochet no Chile. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Em resposta, a apresentadora disse: "Não se pode compartilhar o espaço televisivo com uma pessoa que está negando parte da história do Chile." A cena viralizou nas redes sociais brasileiras. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Documentos e testemunhas provam que a ditadura chilena foi uma das mais sangrentas da América Latina. Cerca de 3.200 pessoas foram mortas no período. Cerca de 40 mil foram presas e torturadas por razões políticas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🎥 Twitter/TaglioniAugusto #chile #ditadura #pinochet #ditaduranuncamais #ditadurachilena #tonkatomicic #esquerda #política #brasil #brazil