Kim Kardashian está aterrada de la nueva obsesión de su hija North West

Kim Kardashian se ha visto obligada a pedir ayuda a su hermana Khloe para controlar la nueva obsesión de su hija North West que promete ponerle los pelos de punta.

Como la socialité le explica a su hermana en este adelanto del nuevo episodio de Keeping Up With Kardashians, lo que siempre ha sido su peor temor se ha convertido lentamente en la mayor obsesión de su hija: las arañas.

En este punto, la pequeña incluso quiere una, más específicamente, una tarántula, ¡como mascota!

"De alguna manera, North me engañó para que fuera a una tienda de mascotas que estaba cerca de su escuela", le dice Kim a Khloe. "Primero me acerco a la dama y le digo: 'Escucha, te pagaré 100 dólares. Solo di que son malos con los niños, no buenas mascotas, muerden a todos, di lo que tengas que decir. Te pagaré".

La oferta de Kim Kardashian obviamente no funcionó, ya que la empleada de la tienda de mascotas termina haciendo lo contrario, contándole al dúo madre-hija sobre cómo las tarántulas "son excelentes mascotas" e incluso alentando a North West a tener una.

A medida que el clip continúa, la mamá de North West se mantiene firme en que a pesar de que su hija menciona "varias veces" que quiere una araña como mascota, "absolutamente nunca sucederá".

Para intentar resolver esta situación, Kim Kardashian tiene una idea en mente para acabar con la obsesión de su hija: "Tal vez solo… Estaré sentada allí y miraré mi teléfono y estaré como, 'Dios mío, ¿escuchaste las noticias? Todos estos niños murieron en una escuela por picaduras de tarántulas"".

