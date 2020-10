Julio César Rodríguez desmiente rumores de mala relación con Monserrat Álvarez

El pasado miércoles, Julio César Rodríguez llamó al programa Me Late para aclarar los rumores sobre una supuesta mala relación entre él y su compañera de programa Monserrat Álvarez. Esto, a raíz de los comentarios proferidos en el espacio de TV+, en donde dieron luces de una aparente tensión entre los animadores de Contigo en la Mañana.

"Me acaban de llamar mis amigos y familiares míos súper preocupados porque yo me llevo mal con la Monse, según tu programa. Yo creo que los chistes están buenos, pero tanto darle a algo, se va creando realidad. Y la verdad es que a mí me gustaría dejar súper claro que eso es mentira", partió diciendo el periodista.

"Es una mentira súper grande y una mentira súper cruel. Porque tratar de dividir a las personas, tratar de dividir a la gente que trabaja… Tú trabajas como yo en televisión, que es súper difícil y complejo. A través de mentiras, a través de cizaña, creo que no corresponde. Creo que es una televisión vieja", agregó.

En este sentido, criticó la manera de hacer televisión a costa de rumores. "Así como está la política chanta y penca, está también la tele chanta y penca. Entonces yo creo que podemos hacerlo bien, y podemos de verdad conversar y reportear. Yo con la Monse no tengo ningún problema, me llevo súper bien, compadre", señaló.

Luego de una aclaración por parte de Daniel Fuenzalida, Julio César Rodríguez explicó que su molestia no se debía a los rumores sobre una posible migración a Mega, sino que con los comentarios que dejaban entrever una supuesta mala relación con Monserrat Álvarez.

"A mí me gusta el humor de Sergio (Rojas), pero abusar del recurso y poner algo como verdad, tratar de instalarlo, es súper fome, porque hoy día vino La Red a preguntarme si me llevo mal con la Monse. Yo tengo que dar explicaciones por algo que es absolutamente mentira y falso", explicó.

