Esposa de Falcao posteó foto a 12 días de dar a luz y no queda rastro de su embarazo

Les presentamos a JEDIDIAH FALCAO GARCÍA TARON su nombre significa “amado del señor” “beloved of the Lord” .estamos muy felices😃😃😃Sus hermanas se lo querían llevar a la casa ya 😀hemos disfrutado muchísimo el momento del parto con mi esposo @falcao , oramos , lloramos, cantamos, nos reímos. Nuestro doctor @drserkanoral y todo su equipo de trabajo ha sido excelente. Gracias gracias doctor ! Y Sobre todo gracias JESÚS , nuestro hijo es tuyo asi como cada una de nuestras hijas tu lo bendices desde el momento que se han creado en mi vientre y he visto tu gloria y tu luz a través de su vida 😃 te amamos JEDIDIAH has nacido para brillar 😃☀️ photography @sengulpalli Video @damla_torun