Daniel Fuenzalida agradece apoyo de Julio César Rodríguez por difícil momento familiar

Tras permanecer dos semanas fuera de la pantalla, Daniel Fuenzalida retomó la conducción del programa "Me Late". El animador se encuentra pasando por un complejo momento familiar, debido a que su madre fue internada en el Hospital Clínico UC por Covid-19.

Pese a ello, el comunicador retomó su rol en televisión, lo cual reconoce, lo ayuda a sobrellevar mejor el difícil momento.

Este miércoles, durante el programa de TV+, y en contacto con Julio César Rodríguez, el animador aprovechó de agradecerle en vivo el apoyo que le ha dado durante estos días.

"Yo por respeto no doy nombres, pero ya que lo dices Julio te quiero agradecer por todo el apoyo que me has dado por la situación que estoy viviendo, pero de verdad muchas gracias. No lo quería decir porque no me gusta contar la intimidad de los gestos de cada uno, pero ya que lo dices al aire lo quiero transparentar. Muchas gracias por el cariño Julio", señaló Fuenzalida, visiblemente emocionado.

"No amigo, no hay de qué", respondió el conductor de "Contigo en la mañana".