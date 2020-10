5 datos curiosos que no sabías sobre la telenovela “Pedro el escamoso”

Los fanáticos del baile de ‘El pirulino’ y de Pedro El Escamoso en general disfrutarán el regreso del peculiar personaje interpretado por Miguel Varoni el próximo 7 de octubre a través de la señal de Caracol Televisión.

A pesar que el dramático tiene 19 años desde su estreno, sigue emocionando a muchos de sus seguidores y cada vez más se revelan datos desconocidos y hechos curiosos alrededor de esta producción colombiana.

El significado de escamoso

Por supuesto, una de las dudas más frecuentes del público, especialmente de aquellos que no provienen del país cafetero es a qué hacen referencia con “Pedro el escamoso”.

Esto es “aquel que es como el tipo que sabe de todo, que se las sabe todas. Él sabe de todo y no sabe nada (…) ahí es que se volvía muy graciosa la novela, porque el hombre se metía en problemas diciendo que sabía de todo”, dijo el actor que le dio vida al personaje en una entrevista, citado en Pulzo.

Pedro el escamoso. - Instagram

El origen del baile de ‘El pirulino’

Algo que pocos saben es que en realidad el famoso tema de los Golden Boys de 1961 no era el que iba a musicalizar la telenovela.

Según Dago García al mismo medio, un tema de derechos prohibió que sonara en la producción final la canción “Pa Mayte”, de Carlos Vives, la cual utilizaron en las grabaciones para que Miguel Varoni interpretara a Pedro Coral.

Más adelante suscitado este problema descubrieron que finalmente el tema de la agrupación encajaba perfecto y así fue como nació el recordado “pirulín pin pon”.

De dónde es Pedro el escamoso

Aunque llega el 22 de agosto de 1999 a Bogotá con 30 años buscando una nueva vida, en la telenovela no explican de dónde era este personaje que huyó por un lío de faldas. La producción, por su parte, es colombiana mientras que Varoni es colombo-argentino.

Pedro el escamoso. - Instagram

En qué año se estrenó

El reconocido melodrama se grabó en el 2000 y se emitió entre el 19 de abril de 2001 y el 21 de febrero de 2003, cambiando por completo la vida de su reparto pues lo lanzó a la fama internacional.

El final de la telenovela

Si todavía no has visto la telenovela, es mejor que no sigas leyendo. De acuerdo con la fuente, finaliza con la boda entre Pedro Coral y Paula Dávila, después que este se enamorara de la joven en el primer episodio, sin pasar antes por dificultades como ir a la cárcel, volverse empresario y hasta casi morirse.

