Novio de Danna Sultana se molesta por ser tildado como la "mamá" de su hijo

Eres la luz de mis ojos, de cada mañana al despertar junto a ti y tu hermosa madre @dannasultana . Eres la razón principal por la que me levanto cada mañana…amo que estes entre mis brazos y que te quedes dormido en mi pecho ya que siento una conexión unica entre los dos…Te amo Ariel 💙👶🏻 #baby #transdady