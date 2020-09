Carla Giraldo, ha sido reconocida desde el inicio de su carrera por su talento y belleza.

Las fuertes declaraciones de Carla Giraldo sobre su sobrepeso y los papeles en televisión

A lo largo de sus años de carrera las críticas no han faltado. Tanto su cuerpo, como por su vida personal, ha sido centro de todo tipo de comentarios.

Recientemente ha sido tendencia, pero en esta ocasión no por alguna crítica.

Y es que muchos quedaron en shock al escucharla sobre un tema de su físico y la televisión.

En medio de una entrevista con Lo sé todo, contó que su vida profesional no ha sido color de rosa.

Reveló que muchas veces le han dicho en las audiciones que está "gorda".

Además que han usado otros adjetivos para "barrer el piso" con ella.

“No crean que a mí me dan personajes cada vez que quiero. Acá cuesta. Me he sentido discriminada por, a veces, estar bien conmigo misma”.