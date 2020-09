Fran García-Huidobro recuerda encuentro con Ignacia Allamand: "Una vez me pegó la media parada de carros"

Hace unos días, Marcela Cubillos y Andrés Allamand estuvieron como invitados en Sigamos de Largo. En la instancia, abordaron temas como el origen de su relación y el vínculo con sus hijos. Fue justamente esto último lo que motivó una revelación por parte de Fran García-Huidobro, quien recordó un encuentro con Ignacia Allamand, hija del ministro.

"Una vez me pegó la media parada de carros la Ignacia a mí", dijo la animadora, explicando que el hecho ocurrió cuando la presentó en el programa Primer Plano.

"Estaba hablando de ella en Primer Plano y dije 'bueno, y además es hija de Andrés Allamand"", contó, indicando que posteriormente se encontró con Ignacia Allamand, quien le manifestó su opinión tras lo sucedido en pantalla.

"¿Qué tenís que andar diciendo quién es mi papá? Como si yo no fuera una persona única y exclusiva", le dijo la actriz. "No me quedó otra que pedirle disculpas. Tenía toda la razón", detalló Fran García-Huidobro.

"Yo creo que a mis hijas, ellas tienen bastante más distancia de la política. Les ha tocado también duro, si la política es difícil. Yo siempre digo, por un día bueno, hay seis o siete malos", comentó Andrés Allamand.

