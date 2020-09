Daniel Fuenzalida sobre el estado de su madre: "Uno se siente muy mal, de manos atadas"

Esta semana, Daniel Fuenzalida retomó la conducción del programa Me Late, de TV+, tras permanecer dos semanas fuera de la pantalla. El animador se encontraba pasando por un complejo momento familiar, debido a que su madre fue internada en una clínica tras contagiarse de Covid-19.

"Han sido muchas las personas que me han entregado el cariño, que ojalá me lo sigan entregando, para poder salir de esta situación. Pero tenía que venir a hacer el programa porque me lo pidió mi familia, me lo pidió mi papá, mis hermanos, y además echaba de menos estar en Me Late", dijo en su regreso.

Sin embargo, el difícil momento no ha acabado, puesto que su madre sigue internada en el Hospital Clínico UC. "Cuando tu mamá está en la UCI conectada a un respirador mecánico, en un coma farmacológico, todo se hace más difícil", dijo a LUN.

Daniel Fuenzalida salió de pantalla durante dos semanas debido al estado de salud de su madre, las que calificó como "dos semanas donde el mundo se detiene, donde la vida se detiene, donde la cabeza está solo enfocada en mandarles energías a tu mamá".

Consultado por el estado de salud de su progenitora, el animador contó que "a veces hay días mejores, otros malos. La información es una vez al día, y uno no puede ir físicamente a la clínica, así que esta situación es distinta, y uno se siente muy mal, de manos atadas".

Sobre su regreso a Me Late, comentó que "es algo terapéutico porque te saca de alguna manera del contexto del último mes, que es puro tema médico: coronavirus, mamá, UCI, ventilación mecánica. Entonces es terapéutico en la medida que uno hace otra cosa. A mí me sirve para limpiar energías y lo terapéutico tiene que ver para mí con las buenas energías. Las de la gente en el canal, del público, la buena vibra".

