La divertida iniciativa de la hermana de Amparo Grisales para jugar bingo que recibió muchos halagos

CUIDÉMONOS ENTRE TODOS….!!! USA EL TAPABOCAS…!!! DISTANCIAMIENTO FÍSICO …!!! Se puede el distanciamiento sin perder la ALEGRÍA…!!! Aplausos para mi hermana Patrícia por la increíble organización y el súper montaje del BINGO VIRTUAL Y EL SÚPER SHOW VIRTUAL ….. siguiendo todos los PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PERO SOBRETODO por darle a la gente momentos de ALEGRÍA Y DIVERSIÓN…..tan necesarios en estos tiempos difíciles!!! #cinemacar #golfcars #elpeñongirardot #bingovirtual #superconciertovirtual #alegriadevivir #pensandoenlagente @patgrisales 👏👏👏👏👏👏 💜💙💚💗💛❤️