Ministro Paris sobre realización del Festival de Viña 2021: "No se puede hacer"

El nuevo capítulo del programa A Esta Hora se Improvisa, de Canal 13, tuvo entre sus invitados al ministro Paris. Durante la conversación se habló sobre "los fantasmas del rebrote post 18", y las gestiones del gobierno en torno a la pandemia. Además, el secretario de Estado se refirió al Festival de Viña 2021, y descartó que se pueda realizar.

"Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer. O sea, en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante", dijo, agregando que "ahí no hay cómo controlar a la gente".

¿Qué hay del plebiscito?

Durante su participación en el programa, el ministro Paris también se refirió al plebiscito del próximo 25 de octubre. Su mirada en torno a esta proceso fue mucho más optimista, pues se mostró confiado en el protocolo sanitario del país.

"Nosotros creemos que el plebiscito se puede hacer de todas maneras. No hay razones para no hacer el plebiscito. Hemos trabajado con el Servel, tenemos un protocolo sanitario excelente, lo han copiado en otros países, y que fija todas las normas. Les da horario a los adultos mayores justamente para que no tengan la posibilidad de contagiarse más", señaló.

Ministro Paris: “No hay razones para no hacer el Plebiscito”. 📺 EN VIVO » https://t.co/UVRgluGaTS pic.twitter.com/dlPMV7p09Q — T13 (@T13) September 29, 2020

