Millaray Viera muestra un divertido y alocado baile de su hija que desata risas en Instagram

La hija menor de Millaray Viera, Celeste, demostró que tiene una personalidad extrovertida y divertida al bailar de una forma alocada frente a las cámaras.

En una publicación compartida por la actriz a través de Instagram, los fanáticos pudieron ver a la pequeña haciendo los más divertidos pasos de baila al ritmo de una canción de hip-hip.

“Es viernes y el cuerpo lo sabe”, escribió Viera junto al divertido video que desató cientos de reacciones y comentarios, a través de los cuales los seguidores expresaban sus carcajadas.

En el clip se pueden ver diversos fragmentos en los que la pequeña sigue el ritmo de la música de una forma particular y graciosa.

"Ella no se deja llevar por tendencias. Es una tendencia", escribió Natalia Valdebenito sobre los divertidos pasos de Celeste.

“Qué amor y ritmo”, “Jajajajajaja morí de la risa!! Lo deja todo”, “Oh cosita más linda…. qué linda hermosa”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.

Millaray Viera está feliz de tener a sus dos hijas

No cabe duda de que Mallaray Viera disfruta al máximo su faceta de madre y tiene muchas razones para divertirse junto a sus hijas.

Luego de revelar su relación con Cristián “Chino” Sepúlveda, muchas preguntas han surgido sobre sus planes de ampliar la familia y a través de una ronda de preguntas y respuestas habló de este punto.

"Nones. Siempre me imaginé con 2. Uno en cada mano. Además mi pololo tiene 3, tenemos suficientes", aclaró.

Además, le preguntaron si todavía creía en el matrimonio. En este caso, su respuesta fue igual de contundente.

"Creo que no hay nada que creer porque de hecho existe. Hay gente que se casa de por vida. Ahora, yo personalmente, no creo que deba ser así porque sí, soportando cualquier cosa. Que dure lo que tenga que durar, mientras exista el mismo amor y el mismo marco ético y mientras no haga daño. Salir de una relación abusiva por ej. es un triunfo, no un fracaso. Salir de una relación sin amor, también", dijo.

