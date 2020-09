Laura Rebolledo tras testimonio de su hija: "Todo lo que dijo ella es falsedad"

Este martes, el matinal Bienvenidos dio a conocer la entrevista realizada a Janet, hija de Laura Rebolledo, la adulta mayor que asegura que sus dos hijos la internaron en un psiquiátrico contra su voluntad. La mujer negó que se tratara de un secuestro, y aseguró que la crisis de su madre se produjo luego de una discusión.

"Nunca fue secuestro. Jamás fue secuestro, es una mentira. Yo efectivamente voy a su casa, y veo en la mesa la escritura de la empresa, y toda la historia de la empresa, entonces por ahí se forma la discusión digamos, y ahí se forma la crisis de ella", dijo.

"Todo podía haber sido distinto, todo podía haber sido en base a paz. Yo también quise a ella protegerla. Yo quise que ella se tratara para que ella no estuviera sola, que no estuviera pasando por esto, que esto no es necesario", agregó. Sin embargo, Laura Rebolledo asegura que su hija miente y que varias veces le pidió que la sacaran del recinto de salud.

"Me siento muy adolorida. Porque todo lo que dijo ella es falsedad. Ella sabe perfectamente que me sacaron de ahí", dijo, para luego entregar detalles sobre los momentos previos a su ingreso al psiquiátrico. "Todo fue planificado. Todo fue planificado, porque un señor llegó antes al departamento a verificar si acaso yo estaba sola o no", agregó.

"No mamá, lo que pasa es que tú tienes unos infartos cerebrales y te puede pasar lo mismo que le pasó a tu mamá, y tienes que saber tomarte los remedios", contó sobre lo que le decía su hija. Además, consultada por las declaraciones que esta realizó en el mismo programa, la mujer remarcó que "son mentiras. Esas son mentiras de ella. Ella lo dice para poder salvarse de esta situación, ¿por qué miente?".

"Ella sabe el error que cometió, de haberme metido lúcida en una clínica psiquiátrica. Si ella sabe que me sacaron de ahí (de su departamento) y me llevaron a la clínica psiquiátrica, ¿y cómo puede decir de los bienes?, si yo le firmé al padre de ella un documento por la parcela, que incluso yo le dije a mi marido 'por favor, si quiere que yo le firme que mi parcela quede para mis hijos, para nadie más'. ¿Entonces cómo dice ella que yo quiero el dinero del padre?", dijo.

