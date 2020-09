Jessi Uribe recibió aplausos tras ayudar a niño venezolano que canta como él

View this post on Instagram

Que hermoso lo qué haces mi hermano. @manuelconecta VICENCIO me llegaste hasta el fondo de mi corazón, vamos a lograrlo juntos 🙏🏻❤️❤️❤️ @rafaelmejiajrmo @paolajarapj @johnjavila @juancarlosvargaz @manodeobramusic @persivalproducciones