El mensaje de Daniel Fuenzalida en su regreso a "Me Late": "Me lo pidió mi papá y mis hermanos"

En medio de la compleja situación familiar que enfrenta, Daniel Fuenzalida retomó la conducción del programa Me Late, de TV+.

En su regreso a la pantalla, el animador agradeció "a Luis Sandoval que condujo el programa, también a Cecilia Gutiérrez. A todo el equipo, gracias, gracias, gracias por haber mantenido estas dos semanas el programa al aire".

Además, destacó el apoyo que ha recibido durante las últimas dos semanas, las que han sido especialmente difíciles debido al complicado estado de salud de su mamá. Esta fue diagnosticada con Covid-19, por lo que ha permanecido internada en un recinto de salud.

Daniel Fuenzalida se refirió al tema en su regreso al programa, en donde aprovechó de "agradecer la cantidad de cariño que he recibido estos días, las cadenas de oración por mi mamá. También toda la gente del canal, todo el equipo del canal, toda la gente que trabaja en TV+. Las personas que trabajan en Radioactiva, todo el público, los amigos, los conocidos, etc".

"No voy a nombrar a nadie porque sería injusto. Han sido muchas las personas que me han entregado el cariño, que ojalá me lo sigan entregando, para poder salir de esta situación. Pero tenía que venir a hacer el programa porque me lo pidió mi familia, me lo pidió mi papá, mis hermanos, y además echaba de menos estar en Me Late", agregó.

Finalmente, aseguró que ese esforzará en hacer reír y pasarlo bien en el programa. "Son dos horas que me van a servir muchísimo como terapia también para desconectarme un poco, pero siempre centrado obviamente en mi mamá. Pero además vine a agradecer la cantidad de cariño, y obviamente mi mamá me lo hubiese dicho. Tengo que estar acá trabajando, tengo que estar en el programa", señaló.

