Coté López responde a usuario que la criticó por mostrar sus "lujos"

De vez en cuando Coté López debe lidiar con algún hater que la critica por su estilo de vida, y esta vez no fue la excepción. La influecer respondió a través de sus stories a una persona que la increpó por, supuestamente, querer mostrar sus lujos en un momento donde se vive una gran crisis social y económica.

Aunque no siempre responde a los comentarios malintencionados, en esta oportunidad, López se dio el tiempo de aclarar un video correspondiente al año 2017, de cuando vivía en Emiratos Árabes.

En esa oportunidad, la autora del libro "Tú tampoco eras para mí", mostró parte de su casa y su patio con salida al mar.

"Qué feo lo que estoy viendo ahora en Mega. Con tanta gente que sufre de verdad, yo con lo poco tengo trato de ayudar, pero verte en TV luciendo tu casa con todos los lujos creo que no es el momento", le escribió un usuario.

La influecer no tardó en responder y aclarar que el video no solo es antiguo, sino que además, ella no es una persona que quieras ostentar de lo que tiene.

"Voy a responder solo a un mensaje por educación, así de paso le respondo a todos. Creo que lo he dicho más de 100 veces que el video donde mostré mi casa de Dubai (que fue hecho hace 6 años) fue porque me lo pidieron mucho mis seguidores", explicó.

"La verdad creí que no había nada de malo…Me doy cuenta que en Chile para algunas personas no está permitido ni siquiera que me tome fotos dentro de mi casa, ojalá que use paredes blancas…", agregó.

"Ha sido la única vez que he mostrado algo y obviamente no fue para vanagloriarme, no soy de ese tipo. Si me conocieras por tan solo un día, sabrías que estoy lejos de ser así", cerró la influencer.