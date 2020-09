"Estar embarazada no es estar enferma": Natalia Duco tras comentarios por practicar deportes

Hace unas semanas, Natalia Duco compartió un video lanzando la bala. La deportista está esperando a su primer hijo, por lo que el registro generó una serie de comentarios por parte de sus seguidores. Y si bien hubo observaciones positivas, algunos se mostraron preocupados por la actividad.

Natalia Duco explicó que puede realizar deportes sin problemas, ya que los practicaba desde antes de quedar embarazada. Pese a esto, se refirió al tema en una nueva publicación, en la que entregó detalles sobre su salud durante estos últimos meses.

La deportista reveló que ya tiene 23 semanas de embarazo. "En la foto tenía 20 semanas y ya mi guata está gigante!!! Me he sentido bastante bien, con más sueño y un poco cansada pero bien. Los antojos fueron kiwi, tunas y naranja y el segundo y tercer mes dejé de comer todo tipo de carnes y proteínas, no podía!! Además de un par de días de nauseas, vómitos y asco. Ahora ya como normal, gracias a Dios!", dijo.

"Me he mantenido entrenando, casi todos los días. Yo sé que les da cosa verme hacer pesas con guata, pero estar embarazada no es estar enferma y he seguido todas las indicaciones de mi equipo médico: ginecólogo, deportóloga, kinesióloga de piso pélvico, entrenador y psicóloga!", agregó.

Finalmente, indicó que compartirá su proceso a través de la plataforma, y agradeció el apoyo que le han brindado durante este último tiempo.

