Macarena Lescornez: "Hay mujeres que están optando por no volver a sus trabajos porque no tienen dónde dejar a sus niños"

El pasado domingo en el programa Tolerancia Cero, la directora de The Clinic, Macarena Lescornez, habló sobre la realidad laboral de las mujeres a partir de este lunes, cuando el 97% de la Región Metropolitana estará sin cuarentena.

La comunicadora realizó una reflexión, indicando que "a partir de mañana muchos van a poder ir a sus trabajos de manera presencial, pero va a ocurrir algo que ya ha comenzado a constatarse en diferentes oficinas de la capital y es que llegan más hombres que mujeres".

"Eso es algo que ya está ocurriendo, y algo para lo cual aún no se han dado soluciones", agregó, calificando como "intolerante", el que las mujeres posterguen su retorno a la vida laboral para enfocarse en tareas domésticas como el cuidado de sus hijos.

"Hay mujeres que están optando por no volver a sus lugares de trabajo, abandonarlos o ir de manera parcial porque no tienen dónde dejar a sus niños. Esa es la realidad que está ocurriendo en este momento", dijo, agregando que "hay hombres que han comentado a través de redes sociales que al llegar a sus lugares de trabajo de manera presencial se encuentran con compañeros, pero las compañeras no han llegado porque se han tenido que quedar en sus casas cuidando niños".

En este sentido, Macarena Lescornez señaló que cualquier medida que se tome será tardía, "pero todavía estamos a tiempo porque el desconfinamiento no es total". "Ojalá que las mujeres no terminemos pagando un costo que para muchos es un costo hundido de un desconfinamiento muchas veces estuvo más pensado en otra cosa que proteger el trabajo de la mujer", agregó.

Sigue leyendo