"Aburrida de entrenar en casa": Luli trata de ignorante al gobierno por tener cerrado los gimnasios

Nicole Moreno descargó su frustración en redes sociales por no poder ir al gimnasio durante la pandemia. La modelo trató de "ignorante" al gobierno por mantener cerrados los lugares para realizar actividad física, algo que agregó, otros países ya están abriéndolos.

"Aburrida de entrenar en casa" 🤬🤬🤬, escribió en un post en su cuenta de Instagram con un video levantando pesas en su casa.

"Prefieren tener los gimnasios cerrados 🤦‍♀️ y tener sin trabajo a las personas que se sacaron la mierda toda su vida! Trabajando y estudiando… claro po se lavan las manos despidiéndolos, pero sí no se olvidan de cobrar la membresía todos los meses (Aunque estén cerrados los gym)", agregó sobre los despidos que han habido en los gimnasios durante la pandemia.

Luego, la deportista emplazó al gobierno y apeló a una mala organización. "Tan ignorante es este Gobierno que no sabe el daño que están causando! Aprendan a ser organizados como en otros países".

"Somos un aporte que no quieren! Abrir en face 5 🤬 🤬🤬🤬 Aprendan de los protocolos de otros países", cerró.

Sin embargo, las quejas de la modelo no tuvieron el apoyo popular de sus seguidores. "Debieras saber que no tenemos cultura, si se da paso a todo quedara aun más la cagada", "Obsesión total", "Perfectamente puedes entrenar en tu casa. Tienes todos los medios. No seas IGNORANTE TU!", fueron algunas de las reacciones.