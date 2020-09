Leandro Martínez reveló que se contagió de Covid-19: "Esta foto muestra lo más duro"

"Han sido días de desconcierto, dolor, amargura, pena, frustración, desesperación, una sensación indescriptible". Con estas palabras, Leandro Martínez reveló que se contagió de Covid-19 pese a haber tomado todos los resguardos posibles.

El cantante dio a conocer el hecho a través de su cuenta de Instagram, junto a una emotiva fotografía en la que aparece frente a un ventanal de su hogar, mientras que en el exterior se encuentran sus hijas. El registro dio cuenta de la situación que enfrenta al permanecer en aislamiento, la que calificó como "lo más duro".

Leandro Martínez aseguró que "han sido días de desconcierto, dolor, amargura, pena, frustración, desesperación, una sensación indescriptible. Tomamos todos los resguardos habidos y por haber, tanto por nosotros y sobre todo por nuestras hijas, no salíamos aun cuando nuestro lugar de origen no estuviera en cuarentena para evitar cualquier riesgo. Si lo hacíamos eran para cosas puntuales, básicas y necesarias".

"De un momento a otro perdí el olfato y gusto, atribuyéndolo a la alergia que todos los años me pone mal. Luego comenzaron fuertes dolores de cabeza, cuerpo, ojos, dormía noche y día, un cansancio brutal. Debido a una actividad que tuve que realizar me hicieron 2 test rápidos que arrojaron que no tenía nada. Seguía creyendo que era la alergia. Hasta que un día no podía más con todo y le dije a mi @cguzmi que me llevara a alguna parte, fuimos a urgencia, me hicieron el PCR y a los dos días los resultados arrojaron que tenía COVID 19", explicó.

Sobre sus sensaciones, el cantante remarcó que "no se lo doy a nadie. Es una sensación de vulnerabilidad y miedo terrible. Estamos enfrentando esto paso a paso. Desde la Municipalidad de Calera de tango se han portado increíble, han venido todos los días a supervisar nuestro avance y seguirán viniendo".

Según explicó, desconoce cómo se contagiaron, pero asegura que irán paso a paso. "Esta foto muestra lo más duro, ver a las hijas durante el día por el ventanal sin poder abrazarlas pero todo será para mejor", añadió, agradeciendo las muestras de apoyo y haciendo un llamado a cuidarse.

