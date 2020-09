China Suárez sorprende con su recuperada figura a dos meses de haber dado a luz

China Suárez fue madre a fines de julio y a solo dos meses de haber dado a luz a su hijo Amancio, ya mostró su recuperada figura en redes sociales.

La actriz posó para una marca de ropa deportiva, con la cual colaboró para crear una línea exclusiva de tops y calzas.

La modelo, que además es madre de Rufina y Magnolia, sacó aplausos entre sus seguidores, quienes quedaron asombrados, no solo con su cuerpo, sino que con que retomara sus compromisos laborales tan pronto.

"Ya les puedo contar. Bienvenidas a mi colección junto a @touchesport 🌹 Ahora si tengo ganas de entrenar. Jajaja 🔥", escribió junto a una foto donde aparece modelando uno de los conjuntos de la colección.

Las reacciones en su cuenta de Instagram no se hicieron esperar. "Pero señora parió ayer! Que se siente ser lo más lindo del cosmos? 😍", "Ay por dios me encantaaaa", "Tan tú!!!!! Qué bella ropa deportiva! Romántica y muy chic! 👏👏👏", "Que bella !!!es increíble que haya tenido familia… y estés tan radiante!!!", "No podes ser tan bomba!!!!!", fueron algunos de los comentarios.

Fin a los planes de matrimonio

Días atrás China Suárez dio una entrevista vía Instagram Live en la que descartó los planes de matrimonio con su pareja y padre de dos de sus tres hijos, Benjamín Vicuña.

Consultada por el entrevistador sobre un posible enlace, la actriz respondió tajante: "No, ¿para qué? Ya medio que pasó, no hace falta, y después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos".