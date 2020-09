"Me violenta": Belén Mora denuncia a usuaria que le escribió ácidos comentarios en redes sociales

Aunque en su mayoría recibe comentarios positivos en redes sociales, de vez en cuando, Belén Mora debe lidiar con algún hater. Sin embargo, en esta oportunidad la comediante no se quiso quedar callada, y reconoció que las criticas malintencionadas la violentan.



"Me cae como el h… la Belén. Es pésima humorista, pesada, engreída, etc. Es buena actriz, pues disimula bien su depresión y lo medicada que anda todos los días, pero como cualquier mortal también tiene sus días malos que ni ella se aguanta. Todos tenemos derecho a opinión y así también debemos recibir las opiniones de los demás", le escribió una usuaria en su cuenta de Instagram.

Ante esta ofensiva, la actriz ocupó un post de su cuenta no solo para denunciara, sino que también para aclarar cómo se sentía cuando recibía este tipo de opiniones.

"La mayoría de ustedes sabe que me importa muy poco lo que opine un hater. Pero publico este comentario en particular porque es violento, ME VIOLENTA y no tengo por que aceptarlo. No por ser “conocida” tengo que mamarme este nivel de violencia y agresividad", escribió Mora junto a un pantallazo del post.



Los seguidores de la actriz no tardaron en mostrarle su apoyo y respaldo, algo que Mora agradeció más abajo en un post.

"GRACIAS A TODOS POR EL AMOR Y LA BUENA VIBRA! Si me encuentran fome o mal actriz, eso es una OPINION, y es absolutamente valida, porque una no es na monedita de oro. Pero escribir denostando a alguien por una enfermedad de salud mental no es una opinión. Es mierda. Los quiero!", agregó.