La cirugía del esposo de Carolina Soto que pocos sabían que tenía

View this post on Instagram

Con orgullo hoy le damos gracias a Dios por permitirnos tener UN VERDADERO PADRE! Un PAPÁ 10! Amoroso, responsable, entregado a sus hijos, desde el primer día me demostraste que serías un excelente papá! TE AMAMOS Y TODOS LOS DÍAS TE APLAUDIMOS TU DEDICACIÓN ❤️