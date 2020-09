El admirable mensaje de Milena López por la lucha contra su peso

View this post on Instagram

A estas alturas de la vida entendí que ya no voy a ser fit, no me nace, no me fluye. Lo único que sí me gusta mucho, es correr y lo hago de vez en cuando. Sin embargo me esfuerzo por lograr algo de armonía cuando voy a usar un vestido de baño. Aquí algunos tips para aquellas que se identifican conmigo, y quieren pasar un rato agradable y sobre todo tranquilas en el sol. 1. Evita dulce y harinas procesadas, a mi me cuesta mucho pero se logra. 2. Si eres caderona como yo, usa bikinis bajitos a la cadera, esto permite alargar el tronco visualmente. Con esto se logra compensar lo ancho x lo largo. 3. Trata de comprar bikinis una talla arriba de la tuya, nada que te haga lucir con más peso que algo muy apretado. Como digo yo (Tamal mal envuelto) jajajajaja 4. Yo tengo muy mala postura y eso no me ayuda, pero cuando apretó abdomen y estoy derecha puedo lograr una linda foto. 5. Cuando estas muy blanca, es mejor evitar vestidos de baño claros, como blanco, o rosa. Visualmente no funciona. 6. PD. No se burlen de mi bailada!! No soy buena en eso!! Jajajaja Los quiero!! #summervibes #vitaminsea #bikinigirl #fashionlover #summer