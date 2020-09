José Miguel Viñuela anuncia que será papá nuevamente y revela el nombre del bebé

A través de redes sociales, José Miguel Viñuela reveló que se convertirá en padre nuevamente junto a su esposa Constanza Lira, con quien ya tiene tres hijos.

El animador dio a conocer la noticia compartiendo una imagen de una ecografía, en la que se ve al nuevo integrante de su familia. Se trata de una niña, a la que incluso ya le escogieron su nombre.

Así lo dejó en evidencia un mensaje en el que aseguró tener "sólo amor en nuestros corazones… Bienvenida ELISA VIÑUELA LIRA".

"Jamás pensé que podía existir un amor tan fuerte. Gracias @constanzalira por regalarme esta linda familia", agregó el animador, quien recientemente regresó a la conducción del matinal Mucho Gusto, de Mega.

Precisamente en este programa, Viñuela lanzó un misterioso comentario. "Te pido que no me mires más como un juguete sexual, porque no lo soy, soy un hombre casado, tengo niños y probablemente venga otro en camino", dijo.

"No lo habría tenido si Pablete no me hubiese tenido cuatro meses en la casa, sin hacer nada. ¿Qué tuve que hacer? Ponerme al día", agregó.

En redes sociales, la noticia recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores. "Ohhh muchas felicidades Jose!!", escribió Giancarlo Petaccia. Por su parte, Diana Bolocco comentó "felicitaciones Jose querido!!!!! Que emoción!!!!!!!".

