Vesta Lugg reversiona una de sus canciones para potenciar el mensaje feminista

hoy salió a la luz un espacio que llevamos tanto tiempo creando… desde un lugar de reconocer en mi pasado cosas que pude haber hecho mejor, mis errores y sesgos… situaciones que me hicieron sentir mal, que en su momento pensé que eran mi culpa.. muchas sensaciones y trabajos internos, deconstrucción y ganas de aprender de mis amigas, compañeras y hermanas… lanzamos El Contrato acústico que trabajé a la distancia con @nico_quiroga, @loretobisbal & @danielgrunewaldt <3 co-dirigí el video con una artista femenista que me entregó tanto y que trajo visión y percpectiva a universo que queríamos crear @camila.power gracias por tu arte <3 y pude nuevamente trabajar con mi manada, la familia que me ha entregado la vida @javieyzaguirre @raulflores @claudiocancino, creando el arte que rodea el acústico. Esta canción es tan especial para mi… y espero que genere conversaciones en sus círculos, que puedan usarlo para hablar estos temas con sus seres ceranos, que desde este granito de arena podamos crear un mundo mejor para nosotras y para todes… merecemos sentirnos libres y segurxs YA ESTÁ ARRIBA EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES!!! 🐺💜🦋💟