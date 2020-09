Vanesa Borghi comparte desgarrador mensaje tras el fallecimiento de su padre

Tiempo atrás, Vanesa Boghi contaba en entrevista con La Cuarta la sensible noticia de la enfermedad de su padre, quien fue diagnosticado con cáncer de páncreas. En esa oportunidad, la argentina reveló que su papá tenía muchas ganas y esperanza de seguir viviendo.

"Es lo primero que se me vino a la mente. Es algo muy patente y que mi papá repite todo el tiempo, que él no se quiere morir sin ver a un nieto. Lógico que a una le resulta, no sé, como que una se siente media culpable", explicó al medio.

Lo anterior, sumado a la pandemia, hicieron que Borghi no pudiera estar con su padre cerca como le hubiese gustado.

Este jueves, la modelo contó del fallecimiento de su padre a través de su redes sociales y dedicó un emotivo mensaje de despedida:

"Siento como si esta foto fuera ayer, me quedo con los mejores y más lindos recuerdos. Te amo con todo mi corazón y jamás pensé en que todo pasaría tan rápido. Papi siempre vas a estar cerca mío", comenzó relatando.

"Ganas de abrazarte fuerte❤️ Ganas de haber aprovechado más cada momento a tu lado", escribió en su cuenta de Instagram lamentando la partida de su progenitor", agregó.