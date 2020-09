Karol G regresó a Colombia y sus papás le hicieron una insólita celebración

View this post on Instagram

Esta fue la primera vez que cante esta canción en vivo … Cuánto tiempo ha pasado y cuantas cosas llegaron a mi vida después de esta canción 🦄🦄🦄 Más en un #1 en muchos países, fue ver que era número uno en sus corazones, ver que era la canción favorita de millones al mismo tiempo, que sin importar el lenguaje se conectaron con ella personas de todo el mundo, ver sus videos pasándola brutal con ella y lo mejor de todo CANTARLA EN VIVO CON TODOS USTEDES 🦋🦋🦋 Hoy son 1 Billón de Views en YouTube (LA PRIMERA CANCIÓN MÍA EN LOGRAR ESTA CIFRA) y más de 4 Billones en streamings digital 🙏🏽 Lo celebró con ustedes que fueron quienes lo hicieron posible 💜💜💜GRACIAS INFINITAS