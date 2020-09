"Tener pareja no te hace mejor persona": Ignacia Allamand responde a quienes le preguntan por qué está soltera

La exparticipante de MasterChef Celebrity Ignacia Allamand, compartió una profunda reflexión en sus redes sociales acerca de las relaciones de pareja, la soltería y la felicidad en una mujer.

Para la actriz, el estar en pareja no es mejor ni peor que estar soltera, y una mujer no necesita a un hombre para validarse ni estar plena.

"Yo cuando me preguntan por qué estoy tan solita si soy tan bonita 🤦🏼‍♀️🙄😂🖕🏼", comenzó relatando en su cuenta de Instagram, y agregó que el físico no puede tampoco ser un indicador de estar, necesariamente, en una relación. "Tener pareja no te hace mejor persona. Ser bonita no te hace más “clasificable” para tener pareja".

"Me impacta que todavía en el 2020 las personas piensen que tener a alguien valida en algo al otro. Es lindo estar en pareja y también es lindo estar soltera. Somos seres completos 💫 Por favor dejemos de lado estas creencias absurdas y seamos más respetuosos con las decisiones del otro", agregó.

La influencer hizo un llamado a dejar de cuestionar al resto y hacer preguntas inapropiadas. "Les propongo algo: La próxima vez que escriban algo en redes sociales, cuestiónense si harían esa pregunta o comentario si se encontraran con esa misma persona desconocida un día X en un ascensor… 🤔", terminó.



Allamand acompañó su reflexión con una foto del recuerdo de Tokio en Japón, vestida con el traje típico de geisha.