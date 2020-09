Coté López se antepone a los 'haters' con particular mensaje: "No puedo creer que esté escribiendo esto"

No cabe duda de que Coté López es una activa usuaria de Instagram. La plataforma de las instantáneas se ha transformado prácticamente en su favorita, y es ahí en donde comparte fotografías y momentos íntimos de su vida.

Recientemente, la modelo compartió varias fotografías de su marido, el futbolista Luis Jiménez, junto a su hijo menor. Sin embargo, acompañó la publicación con un particular mensaje dedicado a los haters.

Sus palabras buscaba anteponerse a las críticas que pudieran surgir en torno a la publicación, como ha ocurrido en el pasado. Por este motivo, se justificó entregando algunos detalles.

"Los amo tanto tanto… A las niñas no les gusta tomarse fotos prácticamente nunca, solo cuando ellas quieren… Eso no quiere decir que las ame menos… CHEMIMAREEE Jajajajaja no puedo creer que esté escribiendo esto , pero es que hay de tooooodo en el reino del señor jajajaja @luisjimenezok", puso.

Desliza para ver las imágenes:

Sigue leyendo