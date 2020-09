"Sentí que nunca más iba a reír": Catalina Guerra recuerda el accidente en el que murió su esposo el terr

Un terrible episodio marcó la vida de Catalina Guerra cuando tenía tan solo 22 años y perdió a su esposo, el productor de teleseries Ricardo Larenas, en un accidente automovilístico.

Apenas cinco meses después de haberse convertido en padre junto a Catalina, Larenas perdió la vida cuando una en carretera a Farellones.

Para ese entonces, la actriz pasó un largo periodo desesperanzada y con el corazón completamente destrozado.

“Fue un episodio súper potente porque me pilló sin ideología. No soy católica, no soy budista, bueno ahora tampoco lo soy… pero era un episodio de qué me está queriendo decir la vida”, confesó durante su participación en el programa Francamente con Fran García-Huidobro.

Catalina Guerra rehízo su vida luego de años de duelo

Sin embargo, aseguró que no quería sentirse hundida por la situación y tampoco ser la víctima de esta tragedia.

“Nunca quise ser víctima de la situación. Si hay algo que pueda rescatar es que yo viví eso y no me morí, no me morí de pena. Yo sentía que nunca más iba a reír“, dijo.

En este sentido, explicó que el humor ha sido lo que la ha sacado de los momentos más duros de su vida.

“La gente que me conoce sabe que algo que me caracteriza a mi es el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor es lo que me ha salvado de situaciones súper heavys, súper dramáticas y súper importantes, y que han marcado profundo en mi vida”, detalló.

Aunque el dolor duró años, se dio una segunda oportunidad en el amor y se casó con Alejandro Albertini, un empresario computacional, con quien tuvo a su hijo menor y mantuvo un matrimonio por siete años.

En la actualidad es soltera y se siente feliz.

