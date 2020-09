"Un padre así debería estar preso": Carmen Gloria Arroyo indignada por insultos de padre a su hija

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria a tu servicio, Carmen Gloria Arroyo tuvo que tratar con el caso de un hombre que exigía la rebaja de pensión alimenticia para su hija de 23 años, quien se encuentra cursando el tercer año de Ingeniería en Administración Financiera. La muchacha explicó que él no le paga la pensión desde que tiene 18 años, y que su padre está próximo a tener un nuevo hijo.

Tras ser consultada por su postura en torno a la petición de su padre, la joven explicó que "no estoy a favor porque igual él debería hacerse cargo de mí como se hace cargo de mi hermano pequeño". Además, se refirió al violento trato que recibe por parte del hombre a través de WhatsApp.

Para probarlo, se acercó a Carmen Gloria Arroyo y le entregó un registro de dichos mensajes, junto a un informe psicológico del tratamiento al que se sometió producto de la situación. Estos documentos provocaron la molestia de la abogada, quien señaló que no leería los mensajes en voz alta por respeto al público.

"Es una cobardía. Esto es una cobardía. Tener una hija, traer una hija al mundo, no hacerse cargo e insultarla de esta manera. ¡De esta manera, señor! Son insultos de grueso calibre. Son casi… ¿Sabe qué? Un padre así debería estar preso. Y ojalá la pareja que usted tiene hoy, sepa lo que hace, porque eso es cosa de tiempo", dijo la abogada.

"Una persona que no tiene este nivel, jamás recurre a estas cosas. Una persona que no utiliza nunca la violencia, una persona que no es misógina, no utiliza jamás los descalificativos que usted usa con su hija. ¡Menos con su hija! Yo por respeto a quienes nos ven, no voy a leer lo que usted escribió. Y lamento hacerle el favor para que la gente no entienda el nivel de agresión del que estamos hablando", agregó.

Tras lo ocurrido, la joven explicó que quería poner una denuncia ante Carabineros, pero que esta le fue negada. Sin embargo, Carmen Gloria Arroyo insistió en que lo haga, y le negó la solicitud de su padre.

