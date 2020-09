Priscilla Vargas y su experiencia andando en moto: "Si se dan cuenta que soy mujer, los autos me apuran"

El programa MT Live, de La Tercera, tuvo como invitada a las periodistas Soledad Onetto y Priscilla Vargas, quienes hablaron sobre su afición a las motos. La conversación empezó con esta última, quien reveló que su afición por estos vehículos inició a los 13 años.

"Creo que fue un poco para diferenciarme de mis compañeritas de colegio, porque iba en un curso de puras mujeres y me empecé a interiorizar en las motos. Yo les hablaba un idioma que ellas no entendían y lo encontré genial", dijo. Además, explicó que cuando era adolescente, estaba de moda la Honda XR 250, de la que de volvió fanática.

"Tenía mi pieza empapelada de esas fotos de la Honda 250, llevaba cuadernitos al colegio, así como diarios de vida, con fotitos de la moto. Hasta que a los 18 años, mi papá me compró la moto. Es que yo lo hinché, lo hinché, lo hinché mucho", contó.

Luego que la presentadora destacara el gesto de su padre al comprarle la moto, catalogándolo como inusual, Priscilla Vargas explicó que en su familia era algo normal, puesto que su padre también era un aficionado a estos vehículos. "Nosotras somos cuatro mujeres, entonces no era como que 'al hijo hombre le compré la moto' (…) Me llegó la moto, y para él era muy normal que el joven ya tuviera moto", señaló.

Experiencias en la ruta

Más adelante, Priscilla Vargas reveló que recién en febrero de este año se atrevió a andar en la calle, ya que esa era la condición impuesta por sus padres. "Cuando me regalaron la moto me dijeron 'no se te ocurra andar en la calle porque te vas a morir'. Yo solo andaba en el cerro y el campo, y a los 40 años me dije '¿y por qué me voy a morir? Yo quiero una moto de calle"", dijo.

Fue entonces que se compró una moto para andar por la ciudad, lo que le ha causado algunos problemas. "Cuando uno va manejando y se pone un hombre al lado que no soporta que una mujer arranque primero, por ejemplo, en el semáforo. Entonces imagínate lo que es una mujer en moto", comentó, atribuyéndolo a "la cultura del chileno".

"He llegado incluso a esconderme el pelo. Entonces me pongo la chaqueta, y me escondo el pelo, porque si ando en moto con el pelo suelto y se dan cuenta que soy mujer, porque igual yo paso súper piola, entre el casco, la chaqueta, qué se yo… ¡Los autos me apuran! Me apuran o me hacen encerronas", detalló.

"Es absurdo, pero me pasa bien seguido. Una cultura de los hombres (…) Más respeto, por favor. Hay que respetar a las mujeres que andan en moto", agregó.

