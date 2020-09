Gala Caldirola muestra el aislamiento de Mauricio Isla tras contagiarse de Covid-19

Hace unos días, se conoció que siete jugadores del Flamengo se contagiaron de Covid-19. Entre ellos, Mauricio Isla, quien regresó a su hogar para cumplir su aislamiento y recuperarse de la enfermedad.

Así quedó en evidencia con una reveladora fotografía compartida por Gala Caldirola, en la que mostró las condiciones en las que su esposo está cumpliendo con las medidas. El registro fue acompañado por un extenso mensaje, en el que remarcó que están tomando todas las precauciones.

"No es la mejor foto, pero creo que sobran las palabras porque transmite lo suficiente. Ya estás en casita recuperándote, por supuesto aislado en una habitación y tomando todas las medidas de precaución necesarias, pero ya estás aquí!!", puso.

Además, agregó que "gracias a Dios tú estás bien, prácticamente asintomático y es por eso que esta noche rezaré por ti y por todas las personas que están pasando por la misma situación y además con síntomas y sufrimiento. Qué difícil es tenerte tan cerca y no poder abrazarte @mauricioislaoficial4… Pero aquí me tienes. Tu enfermera personal 24h papi".

La publicación generó reacciones divididas entre los usuarios de la plataforma, puesto que algunos la consideraron inadecuada. "Me caes bien Gala, pero de repente deberías pensar en las fotos que subes. Yo no perdí a nadie por el COVID-19, pero sé lo que es perder a un ser querido. En todo el mundo familias no lograron ni despedirse de sus familiares, y tú subes una foto en donde estás separada de tu marido por unos metros, como si sufrieras. Piensa en los que sí la pasaron mal", puso una persona.

Sigue leyendo