"Que vengan todos los vientos a festejarte": Eduardo Fuentes dedica emotivo saludo de cumpleaños a su hija

Con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, Eduardo Fuentes celebró el cumpleaños número 4 de su hija Alma. Su reflexión estuvo marcada por tintes poéticos en los que destacó sus características internas, y también físicas, como sus ojos brillantes y su cabello rizado.

"Hace cuatro años ya, justamente hoy, vi algo que me hizo re enfocar la vida por completo. Mis miedos no fueron más los que solían y los convertí en una estrategia para cuidarte a ti. Fue lo primero que te dije cuando aún no tenías un par de minutos fuera del cuerpo de tu madre: 'te cuidaré y amaré por siempre, déjame intentarlo al menos'. Y acá estamos, orgullosos y serenos, más con ardiente inquietud de verte crecer feliz… Feliz… Feliz cumpleaños hija mía amada", dijo.

"Tu madre que te adora y yo queremos solo eso: que seas una mujer feliz. Y que vengan todos los vientos a festejarte y el sol brille con fuerza en tu camino y la luna siempre te acompañe por las noches. Incluso el frío sentirá ansias de estar a tu lado y sentir el amor que regalas con tus ojos brillantes y tus rulos mágicos. Mereces eso y más. Como tantos niños en el mundo, pero tú Alma, eres la nuestra", agregó.

Junto a sus palabras, Eduardo Fuentes agregó dos imágenes de su hija Alma, evidenciando lo mucho que ha crecido. En la primera, la pequeña aparece con apenas unos meses de vida, mientras que en la otra luce mucho más grande. Por su parte, la esposa del periodista, Andree Burgat, escribió: "amor mio, Alma adorada. Feliz cumpleaños. No deseo que a lo largo de tu vida se te cumplan todos tus deseos, sino solo aquellos que te hagan crecer como ser humano (…) Tienes una vida preciosa donde nos esforzamos por mostrarte un mundo que requiere de toda nuestra sensibilidad para ser parte de su evolución. Junto a tu amado padre (…) Tus abuelos, tus amigos y tus hermanas perrunas, te cantaremos hoy en todos los idiomas que se te ocurra. Tienes estrellas en el universo que iluminan tu andar".

