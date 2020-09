Catalina Pulido asegura que no está en las teleseries por culpa de "una mujer envidiosa"

En el programa "Las Indomables", Catalina Pulido aseguró que no está en las teleseries por culpa de "una mujer envidiosa". Aunque no quiso revelar la identidad de la persona, contó que se le cerraron las puertas en la pantalla chica producto de la "simple envidia", que alguien le tenía.

"La envidia también es muy tremenda. Tú sabes que yo no estoy en teleseries por…La gente de repente dice: ‘Ay que bueno que esta señora no te llamó’. Yo nunca lo he contado, tú sabes la historia y también es tremendo", aseguró Pulido en conversación con Patricia Maldonado.

La actriz insistió en que nunca no hizo nada para que la sacaran de las áreas dramáticas. "Es súper injusto porque…hubiese chocado curada, me hubiese metido con alguien del elenco, que es bastante normal; hubiese hecho algo medianamente cuestionable en lo moral, en lo ético, en lo profesional, nada. Simple envidia. Esa cosa de que te odian porque existes es tremendo", afirmó.

A juicio de Pulido, Patricia Maldonado también es envidiada por muchas personas. "Y creo que tú también generas eso, generas mucha envidia porque eres una mujer muy exitosa, porque eres una mujer que además no se queda pegada en pequeñenes. Pero a mí me cerraron las puertas por culpa de una mujer envidiosa y eso es muy doloroso", agregó, y luego preguntó retóricamente: "¿Qué culpa tengo yo que vo’ te hayai enamorado de la persona equivocada? ¿Qué culpa tengo yo?".

Pulido aseguró que contará de quién se trata, pero cuando le ofrezcan dinero por hacerlo. "Pero bueno, algún día voy a contar mi historia, pero tienen que pagarme mucho dinero, mucho dinero".